شاهد.. وصية مؤثرة لفنان شهير من زوجة عمه

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ماجد المهندس
ماجد المهندس

متابعات- الدويني فولي

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العراق

ماجد المهندس

اليوم الوطني السعودي

وصية

بنات العم

ظهرت سيدة عراقية قالت إنها زوجة عم الفنان ماجد المهندس، عبر مقطع فيديو انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، باكية معلنة وفاة زوجها منذ فترة، وتناشده المساعدة.

وطلبت السيدة من المهندس أن يعتني ويهتم ببنات عمّه، وأوصته برعايتهنّ، قائلة إنهنّ “أمانة برقبته”، وهي خائفة كثيراً من أن تموت وتتركهنّ بعد مرضها الشديد وخسارة العائلة ممتلكاتها ومعملها في العراق.

وبعد فترة من انتشار الفيديو، تمّ حذفه عن عدد من الحسابات، ولم يعد موجوداً، في الوقت الذي ما زال كثيرون يقومون بتداوله على “يوتيوب” و”فايسبوك”، في ظلّ صمت المهندس الذي كان قبل أيام قد أحيا حفلاً غنائياً في الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88.

شاهد الفيديو..

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