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بعد قليل.. محاكمة إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر

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تأجيل محاكمة "إبراهيم سليمان" لـ28 يونيو
تأجيل محاكمة "إبراهيم سليمان" لـ28 يونيو

شيماء السيد

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محاكمة وزير الاسكان الاسبق

محاكمة ايراهيم سليمان

ايراهيم سليمان

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين.

وذلك على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

كانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث إن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

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