مسح 70 ألفًا و480 مواطنًا ضمن مبادرة فيروس سى الرئاسية

02 أكتوبر 2018 - 09:59 ص

قالت دكتور هالة زايد، وزيرة الصحة إنه حتى الآن تردد 70 ألفًا و480 مواطنًا على نقاط المسح فى 9 محافظات، منهم 47 ألفًا و109 مواطنين ظهرت التحاليل سلبية للأجسام المضادة لفيروس سى، و5 الآف و372 مواطنًا ظهرت التحاليل إيجابية للأجسام المضادة لفيروس سى، (إيجابية الأجسام المضادة لا تؤكد إصابة المريض بالفيروس وإنما يوجد احتمالان إما أن يكون المريض قد تلقى العلاج وشٌفى من الفيروس أو أن المريض مصاب بالفيروس)، وسيتم إجراء لهم تحليل PCR للتأكد من إصابتهم، مشيرةً إلى انه تم تحويلهم إلى المستشفيات لاستكمال التحاليل الطبية اللازمة وتلقى العلاج اللازم أن ثبتت الإصابة، لافتهً أن أكبر المحافظات ترددًا بالنسبة لعدد السكان هى القليوبية بتردد 26 ألفًا و911 مواطنًا.

وأضافت زايد خلال تفقدها وحدة صحة الرويسات بمحافظة جنوب سيناء أنه تبين وجود 4 آلاف و300 مواطن من المحتمل إصابتهم بالسكر، و3 آلاف و105 مواطنين من المحتمل إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، و17 ألفًا و435 مصابًا بالسمنة، مشيرة إلى أنه تم تحويلهم إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج.

وقالت وزيرة الصحة، خلال تفقدها للوحدة الصحية إن تلك المبادرة غير مسبوقة فى تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة أكثر من 4 آلاف فريق، موضحةً أن المسح من سن 18 عام فأكثر، لافتهً إلى أننا سنبدأ فى المسح الشامل لطلبة المدارس، من سن 12 إلى 18 عاما فى يناير القادم أى فى الفصل الثانى من العام الدراسى الحالي.