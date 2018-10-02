"ساويرس" يحرج مغردة وصفته بـ"السخيف"

02 أكتوبر 2018 - 10:05 ص

دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس وأحد متابعيه على "تويتر" حيث وصفته بالإنسان "السخيف".

في الوقت الذي رد "ساويرس" في تغريدة له موجهًا كلامه إليها: "طيب يا ريت تريحنى ومتابعنيش، ولا تحبي أعملك بلوك واخلصك من سخافتى؟".

وكانت متابعة لـ"ساويرس" تدعي نهي قد نشرت تغريدة قائلة: "أنت المصري الوحيد إللي متابعاك على تويتر، معرفش ليه، مع إني أغلب الوقت بحسك إنسان سخيف".

وقد تفاعل رواد تويتر حول التغريدة، حيث قال محمود علي ساخرًا:"أنتى عارفة أنتى بتكلمى مين ده معاه فلوس كتير اوي أكتر من أربعين ألف جنيه".

فيما قال أخر: "لا أعملها بلوك عشان الأستروكس بيوصل الناس لمراحل بعيدة والله".