"ساويرس" يحرج مغردة وصفته بـ"السخيف"

عمرو محمد
دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس وأحد متابعيه على "تويتر" حيث وصفته بالإنسان "السخيف".
في الوقت الذي رد "ساويرس" في تغريدة له موجهًا كلامه إليها: "طيب يا ريت تريحنى ومتابعنيش، ولا تحبي أعملك بلوك واخلصك من سخافتى؟".
وكانت متابعة لـ"ساويرس" تدعي نهي قد نشرت تغريدة قائلة: "أنت المصري الوحيد إللي متابعاك على تويتر، معرفش ليه، مع إني أغلب الوقت بحسك إنسان سخيف".
وقد تفاعل رواد تويتر حول التغريدة، حيث قال محمود علي ساخرًا:"أنتى عارفة أنتى بتكلمى مين ده معاه فلوس كتير اوي أكتر من أربعين ألف جنيه".
فيما قال أخر: "لا أعملها بلوك عشان الأستروكس بيوصل الناس لمراحل بعيدة والله".
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