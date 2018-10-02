» سيدة تحرق زوجها.. وتبرر: "بهزر"

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محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

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تقدم عامل بدعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بالهرم، يتهم زوجته فيها بحرقه وتشويهه بإسقاط الشوربة المغلية عليه بدعوى الهزار، وبررت قائلة: "بهزر".

ونفى الزوج تبريرات زوجته قائلا: "فى الحقيقة تعاقبنى لرفضى خروجها المتكرر وقضائها وقتا طويلا خارج المنزل".

وذكر الزوج بعد تحرير بلاغ أمام قسم شرطة الهرم يتهم زوجته بتشويهه نتيجة سكب الشوربة المغلية وادعائها الهزار معه، مضيفًا: أنه أعتاد على التعرض للعنف على يد زوجته سليطة اللسان رغم صغر سنها وبلوغها 19 عاما ومرور عام واحد على زواجهما، ومعاقبته بالسب واستخدام الألفاظ الخارجة للإساءة له عقابا على شكوته لأهلها".

واستكمل الزوج: لم أتوقع أنها طفلة فهي تهمل فى نظافتها الشخصية وقضاء وقتها أمام شاشة التليفزيون ومواقع التواصل ونشر منشورات عليها والخروج من المنزل وترك طفلتها الرضيعة مع والدته".

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