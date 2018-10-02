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الرئيس يخصص 500 مليون جنيه لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وكالات - حنان حمدتو

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الحكومة

عبد الفتاح السيسي

ذوى

الاحتياجات الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال الرئيس، خلال مشاركته بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة في مدينة شرم الشيخ: "أشعر أنني اليوم قريب من القريبين لله سبحانه وتعالى، وأود أن أعبر عن بالغ سعادتي بالمشاركة في هذا الملتقى الذي تنظمه وزاره التربية والتعليم".

كما رحب الرئيس بالوفود العربية المشاركة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولى عناية فائقة لمتحدى الإعاقة مع ضرورة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية بما يمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقى أفراد المجتمع.

وأكد الرئيس أن قضية الإعاقة قضية مجتمعية تتطلب تضافر كافة الجهود الحكومة مع جهود منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وبالتالى فإن المشاركة المجتمعية ضرورة قصوى.

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