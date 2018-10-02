  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:23 م
بحث متقدم
محكمة النقض

النقض تلغى الإعدامات والمؤبد فى "العائدون من ليبيا"

عبد القادر

وفاه الفنان جلال عبد القادر

مبروك يطالب الموظفات بترك الأزهر لهذا السبب

مبروك يطالب المنقبات بترك الأزهر.."عاملين زى الرجالة"

أرشيفية

تصفية طالب أمام مدرسته بالمنيا

صورة الخبر

موقع إنجليزي يشبه "صلاح" بـ"إبراهيموفيتش"

12 مداهمة لمقرات شيعية في باريس

12 مداهمة لمقرات شيعية في هذه الدولة

ساويرس

"ساويرس" يحرج مغردة وصفته بـ"السخيف"

النفيسي يكشف سبب الاغتيالات في هذه الدولة

النفيسي يكشف سبب الاغتيالات في هذه الدولة

زعيم الجماعة الإسلامية : لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

زعيم الجماعة الإسلامية: لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الليلة

أم كلثوم تحيى حفلا فى السعودية بعد نصف قرن على رحيلها

الصفحة الأخيرة

أم كلثوم
أم كلثوم

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سيدة تقطع العضو التناسلى لزوجها بسبب إهماله

#

مفاجأة.. بلجيكا تطيح بالبرازيل من المونديال

#

بالفيديو.. السعودية تودع كأس العالم 2018

#

الاتحاد السكندري يُمطر شباك السالمية الكويتي بخماسية

محاكمة

حسن فريد

العائدون من ليبيا

الغاء الاعدامات

كشف فيديو دعائى عن حفل تحيه المطربة المصرية الراحلة كوكب الشرق، أم كلثوم، في السعودية، لأول مرة، العام المقبل بتقنية الهولوغرام.

الفيديو التشويقي، الذي نشر الساعات الماضية عبر موقع "تويتر"، يتجاوز دقيقتين، وجاء فيه: "الآن وفى 2019 السعودية على موعد جديد مع الأسطورة كوكب الشرق أم كلثوم، حفل هولوغرامى (تصوير مجسم) الأول من نوعه "، مدعما الإعلان بهاشتاغ أم كلثوم في السعودية.

وقبل نهاية فيديو العرض التشويقي، تظهر أم كلثوم (1898- 1975) وسط أضواء مبهرة، لتغني المقطع الشهير: "حيرت قلبي معاك وأنا بداري وأخبي (أخفي)".

وانتشر الهاشتاج أم كلثوم في السعودية بشكل واسع عبر "تويتر"، الساعات الماضية، وسط تعليقات متباينة بين الإعجاب والدهشة والسخرية.

وغرد أحد المتابعين للعرض التشويقي بـ"تويتر"قائلًا: "سيتم الرجوع بآلة الزمن وسيعيش محبوها لحظات .. كوكب الشرق وهي تقف شامخة تشدو بصوتها وكأنها على قيد الحياة قريباً في السعودية".

ولم تعلن الجهات السعودية على الفور عن الحفل، كما لم يكشف عن الجهة التي تقف وراء تنظيمه.

والهولوغرام، هو تصوير مجسم عبارة عن تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة فى الفضاء الطلق، وتعتمد على أشعة الليزر.

وفي أكتوبر 2017، عادت "سيدة الغناء العربي"، أم كلثوم، على شاشة القناة "الثقافية" السعودية بعد عقود من التوقف عن بث الأغاني، ولم يسبق لكوكب الشرق أن أحيت حفلا في المملكة

ويأتي بث الحفلات الغنائية عبر التلفزيون السعودي الرسمي، وما أعقبها من حفلات غنائية لكبار المطربين العرب عقب قرارات انفتاحية اتخذتها المملكة مؤخرًا، بينها السماح للنساء بقيادة السيارات، في خطوة لاقت ترحيبًا محليا ودوليًا.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية قرب غزة
» شاهد.. مظهر جديد لفنان شهير يثير الجدل
» 10 سنوات لشقيق "جولن"
» ماذا قال الفائز بـ"ماراثون الحمير"؟
» منح "قيلولة" للموظفين
» ارتفاع الذهب ليسجل هذا الرقم
» شاهد.. اشتباك البجع في حديقة الحيوان
» سيدة تحرق زوجها.. وتبرر: "بهزر"
» وفاة والدة المهندس شريف إسماعيل
» نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام"العائدون من ليبيا"
» الملك سلمان ينعش خزينة اليمن بـ200 مليون دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك