أم كلثوم تحيى حفلا فى السعودية بعد نصف قرن على رحيلها

02 أكتوبر 2018 - 10:19 ص

كشف فيديو دعائى عن حفل تحيه المطربة المصرية الراحلة كوكب الشرق، أم كلثوم، في السعودية، لأول مرة، العام المقبل بتقنية الهولوغرام.

الفيديو التشويقي، الذي نشر الساعات الماضية عبر موقع "تويتر"، يتجاوز دقيقتين، وجاء فيه: "الآن وفى 2019 السعودية على موعد جديد مع الأسطورة كوكب الشرق أم كلثوم، حفل هولوغرامى (تصوير مجسم) الأول من نوعه "، مدعما الإعلان بهاشتاغ أم كلثوم في السعودية.

وقبل نهاية فيديو العرض التشويقي، تظهر أم كلثوم (1898- 1975) وسط أضواء مبهرة، لتغني المقطع الشهير: "حيرت قلبي معاك وأنا بداري وأخبي (أخفي)".

وانتشر الهاشتاج أم كلثوم في السعودية بشكل واسع عبر "تويتر"، الساعات الماضية، وسط تعليقات متباينة بين الإعجاب والدهشة والسخرية.

وغرد أحد المتابعين للعرض التشويقي بـ"تويتر"قائلًا: "سيتم الرجوع بآلة الزمن وسيعيش محبوها لحظات .. كوكب الشرق وهي تقف شامخة تشدو بصوتها وكأنها على قيد الحياة قريباً في السعودية".

ولم تعلن الجهات السعودية على الفور عن الحفل، كما لم يكشف عن الجهة التي تقف وراء تنظيمه.

والهولوغرام، هو تصوير مجسم عبارة عن تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة فى الفضاء الطلق، وتعتمد على أشعة الليزر.

وفي أكتوبر 2017، عادت "سيدة الغناء العربي"، أم كلثوم، على شاشة القناة "الثقافية" السعودية بعد عقود من التوقف عن بث الأغاني، ولم يسبق لكوكب الشرق أن أحيت حفلا في المملكة

ويأتي بث الحفلات الغنائية عبر التلفزيون السعودي الرسمي، وما أعقبها من حفلات غنائية لكبار المطربين العرب عقب قرارات انفتاحية اتخذتها المملكة مؤخرًا، بينها السماح للنساء بقيادة السيارات، في خطوة لاقت ترحيبًا محليا ودوليًا.