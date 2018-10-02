البدء فى حجز سكن وخدمات موسم حج عام 2019 للجمعيات الأهلية

02 أكتوبر 2018 - 10:21 ص

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إنه تمت الموافقة على بدء المؤسسة في إجراءات حجز السكن والخدمات لموسم الحج لعام 1440هـ/2019م في إطار تفعيل توصيات موسم حج 2018م والعمل على زيادة نسبة المستوى الاقتصادي والتعاقد على الفنادق في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين للتيسير على الحجاج.

وأضافت والى خلال اجتماع المؤسسة لمناقشة تقرير رحلة حج أعضاء الجمعيات الأهلية لموسم عام 2018 أن هذا الموسم 2018 شهد نجاحًا وتميزًا في التنظيم وأن الوزارة حريصة على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية والعمل على الأخذ بكافة الملاحظات التي وردت للمؤسسة من الحجاج والبعثة الإشرافية والتي تم رصدها خلال موسم الحج المنتهى والبدء المبكر في اختيار المشرفين وعمل سلسلة من الدورات التدريبية وتأهيلهم بالشكل اللائق لأداء دورهم في خدمة الحجاج في السنوات المقبلة.

وتابعت أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة تعمل بشكل دؤوب على تطبيق سياسات الحوكمة والحكم الرشيد وفق المعايير المعمول بها دوليا مستعينة بالخبرات المتنوعة لأعضاء مجلس الأمناء وبعض الجهات الشريكة وهو ما أتى بثمار واضحة في تطوير المركز المالي للمؤسسة ومنحها القدرة على تقديم خدمات متميزة لحجاج الجمعيات الأهلية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد ميزانية المؤسسة لعام 2017 م وميزانية رحلة الحج لعام 2018م وتوجيه الشكر لكافة القائمين على بعثة حج الجمعيات والذين ساهموا في نجاح موسم الحج المنقضي.