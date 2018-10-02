موقع إنجليزي يشبه "صلاح" بـ"إبراهيموفيتش"

02 أكتوبر 2018 - 10:26 ص

كشف موقع "فوتبول ترانسفير" الصادر بالإنجليزية، عن أن جماهير ليفربول الإنجليزي، كانوا قلقين بشأن أداء محمد صلاح في مباراة تشيلسي، وذلك بسبب تراجع مستواه في أخر مبارياته مع الفريق، لافتًا إلى أن "صلاح" حظي بفرص أكثر من أي شخص آخر في الدوري الإنجليزي، وهو ما ينبئنا بتسجيله قريبًا، واصفًا إياه بـ زلاتان إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد.

وتابع الموقع، في تقريره، أن الحفاظ على سجل ليفربول الذي لم يهزم في الدوري الممتاز ضد تشيلسي كان بفضل هدف متأخر من الإنجليزي، دانيال ستوريدج، موضحًا أن الريدز حظي بالعديد من الفرص خلال المباراة لكنه أضاع معظمها وهو ما استغله تشيلسي للاستحواذ على المباراة وتسجيل هدف مبكر، ما دفع مشجعي ليفربول بالقول إن فريق يورجن كلوب في طريقه إلى هزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل أن يسجل "ستوريدج" هدفاً رائعاً في مرمى فريقه السابق.

لذا كان من دواعي سرور مشجعي ليفربول الحصول على نقطة من تشيلسي، لكن العديد منهم كانوا قلقين بشأن أداء محمد صلاح، فقد كان المصري مضيعًا بشكل خاص ضد ناديه السابق، حيث أضاع فرص أيضًا لتسجيل ضد الفريق في الموسم الماضي.

ولفت التقرير إلى أن صلاح حصل على عدد من الفرص أكثر من أي لاعب آخر في الملعب، لكنه لم يتمكن من التسجيل ، وهو ما دفع "كلوب" لتغيره بعد مرور ساعة فقط من المباراة.

وأضاف أنه بعد موسم قياسي للمرة الأولى لـ"صلاح" في أنفيلد، كان موسمه الثاني في الدوري الممتاز تحت عدسة مكبرة، فعلى الرغم من الاقتراحات بأن صلاح لا يقترب من أفضل مستوياته بعد، فإن تسعة لاعبين فقط لديهم أهداف أكثر من جناح روما السابق في الدوري حتى الآن.

كما حظي صلاح بفرص أكثر من أي شخص في الدوري وأكثر من اللقطات المستهدفة من أي شخص آخر في القسم، لذا نرى أنه لن يمر وقت طويل حتى يبدأ في نجم الريدز في التسجيل.

وأشار الموقع إلى أن وضع "صلاح" الحالي يشبه إلى حد بعيد موسم زلاتان إبراهيموفيتش لأول مرة في مانشستر يونايتد، حيث افتقد السويدي مجموعة من الفرص لكنه في نهاية المطاف، بدأت الأهداف تتدفق - إذا كنت تضيع الفرص، فسوف تبدأ في النهاية بتسجيل الأهداف.

لذا أكد التقرير أن "صلاح" سيرتقي دائمًا إلى القمة كما أثبت السويدي ذلك من قبل، وبالنظر إلى مقدار الفرص التي أضاعها نجم لليفربول فإن أمر التسجيل لن يتعثر لمدة طويلة، مضيفًا أنه لا يجب على مشجعي ليفربول بالتأكيد بالقلق حول نجمهم.