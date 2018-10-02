» شاهد.. مظهر جديد لفنان شهير يثير الجدل

02 أكتوبر 2018 - 10:35 ص

أثار المظهر الجديد للممثل التركي الشهير، بوراك أوزيجيفيت، جدلاً واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتقد أنه اتخذه استعدادًا للمشاركة في المسلسل التليفزيوني القادم حول العثمانيين.

ودارت شائعات في الفترة الأخيرة تشير إلى أن أوزيجيفيت سوف يلعب قريبًا دور عثمان غازي، مؤسس الدولة العثمانية، في المسلسل الجديد.

وعلى الرغم من أنه لم يتم نفى أو تأكيد هذه الشائعات بشكل رسمي، إلا أن شعر أوزيجيفيت الطويل وشاربه، يدعمان بقوة صحة الشائعات، لأنهما يتشابهان مع ملامح الشخصية التاريخية التي يعتقد بأنه سيؤدي دورها.

وفي الوقت الذي سخر فيه البعض من أوزيجيفيت، أعرب الكثيرون عن إعجابهم بالمظهر الجديد للممثل التركي، عبر الشبكات الاجتماعية.