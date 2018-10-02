النفيسي يكشف سبب الاغتيالات في هذه الدولة

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نشطاء

القنصلية الإيرانية

الاحتجاجات

النفيسي

إضرام النار

قال الكاتب والمفكر الكويتي عبد الله النفيسي إن الاغتيالات التي تشهدها مدينة البصرة العراقية جاءت ردًا على حرق المتظاهرين للقنصلية الإيرانية.

وأضاف في تدوينة مصغرة له على حسابه على تويتر أن  الاحتجاجات هدأت، واشتعلت الاغتيالات في البصرة على يد الميليشيات المسلحة انتقامًا من البصريين لحرقهم القنصلية الإيرانية.

جاء هذا عقب حملة اعتقالات طالت نشطاء ومتظاهرين شاركوا في التظاهرات التي اجتاحت البصرة الأسابيع الماضية.

وكان أشهر هذه الاغتيالات، ما تم في وضح النهار للناشطة "سعاد العلي"، والتي شاركت في احتجاجات البصرة.

كما جرى اغتيال المحامي جبار عبد الكريم محامي الدفاع عن المتظاهرين علي يد مجهولين.

يذكر أن البصرة شهدت احتجاجات واسعة، حيث قام المتظاهرون بإضرام النيران في مقرات الأحزاب والقنصلية الإيرانية.

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