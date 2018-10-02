» منح "قيلولة" للموظفين

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اعتاد الكثير من الموظفين الفنلنديين الذهاب إلى الأخصائيين النفسيين، للحصول على قسط من النوم أثناء فترة العمل في النهار ، لذلك اعتزم العديد من الشركات والمؤسسات إتاحة العاملين فرصة نوم  لمدة نصف ساعة في المكاتب في منتصف يوم العمل،  بحسب موقع روسيا اليوم.

كما انتشر هذا التقليد اليومي الجديد في العديد من المدارس والكنائس. وبدأ العاملون في مؤسسات العاصمة هلسنكي الحصول على مساعدة المختصين النفسيين للحصول على قسط من الراحة أثناء ساعات العمل والنوم.

ومن جانبه قالت الخبيرة النفسية، «تينا فاينيو»، في مقابلة للتلفاز الفنلندي: "من الصعب أن تجعل نفسك تسترخي أثناء العمل، أما توجيهات المختصين (المستشارين)، فتجعل من الاسترخاء والنوم أمرًا ممكنًا. وهؤلاء المدربون يعادلون وزنهم ذهبا، لأنهم يتمكنون من جعلك تسترخي وتأخذ (عطلة مصغرة)، استراحة لمدة نصف ساعة، تعطيك طاقة جديدة للاستمرار في العمل بشكل أفضل".

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