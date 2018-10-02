تصفية طالب أمام مدرسته بالمنيا

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قتل طالب فى المنيا

قتل طالب فى الصف الثالث الثانوى برصاص عامل أثناء توجهه إلى مدرسته صباح اليوم، في المنيا، وجار نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام.

وردت معلومات للواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، من مستشفى المنيا العام  يفيد بوصول الطالب شهاب الدين ماجد فؤاد 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى جثة هامدة متأثرا بإطلاق رصاص عليه بالبطن والصدر.

وأظهرت التحريات قيام عامل وشهرته "ظرت" بإطلاق عيارين من سلاح آلى على المجنى عليه بالقرب من مدرسة زهرة الثانوية المشتركة بسبب خصومة ثأرية بينهما تعود إلى 4 سنوات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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