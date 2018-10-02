» ارتفاع الذهب ليسجل هذا الرقم

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 601 جنيه في السوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر الآن:-

- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 601 جنيه.

- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 516 جنيهًا.

- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.

- أسعار الجنيه الذهب فى مصر الآن 4810 جنيهات.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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