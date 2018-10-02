» ماذا قال الفائز بـ"ماراثون الحمير"؟

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مارثون الحمير

البرجيل

صاحب الحمار الفائز

نظم عدد من الشباب بقرية البراجيل التابعة لمحافظة الجيزة، ماراثون جرى لـ"الحمير"، للمرة الثانية، بعد النجاح الكبير الذى شهده العام الماضى.

 وقال محمد خالد، الفائز بالمركز الأول هذا العام خلال تقرير  تليفزيوني عرضة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية  "إكسترا نيوز": "الحمار بتاعى اسمه شاكر، صحينا حميناه وأكلناه ذرة، ووصلت أول واحد فى الماراثون، وكسبت تليفون وتى شيرت وكأس، والحمارة أحسن من أى حاجة علشان شرفتنا".

وأكد أيمن صلاح أحد منظمى الماراثون، أن العام الماضى شهد تنظيم أول ماراثون، لكنه لم يكن بالشكل الكبير الذى شهده ماراثون هذا العام، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة الماراثون إرسال رسالة، والترفيه عن مواطنى القرية.

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