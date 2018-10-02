الميرازى: هذا سبب اختيار الناخبين لـ"ترامب" و"مرتضى"

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طرح  حافظ الميرازى، الإعلامى المصرى المتواجد بأمريكا، تساؤلاً عن لماذا انتخب كل من مؤيدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس نادى الزمالك مرتضى منصور وساعدوهم على الوصول إلى الحكم.

وقال الميرازى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كثير من الكتاب والمحللين الأمريكيين يستغربون كيف تمكن رجل الأعمال دونالد ترمب بتعاملاته التجارية التى تردد أنها مشبوهة وما نشر عن علاقاته النسائية،  من الوصول إلى منصب رئيس الولايات المتحدة، الذي شغله من قبل عمالقة في الفكر والسياسة والحرب؟، وكانت الإجابة  إن ناخبي ترامب لا تعنيهم تحليلات وتعقيدات النخبة الإعلامية والمعنيين بصورة أمريكا بقدر ما تعنيهم جرأة مرشحهم في فرض أجندة الرجل الأبيض المسيحي المنغلق في الداخل والذي يرى البساط يسحب من تحت أقدامه في بلده بدعوى العدالة وحقوق الإنسان وما يقال أو لا يقال".

وأضاف: "المقارنة لفتت نظري لما سمعته من أصدقاء يتابعون شئون الكرة والنوادي، وحوار كان لي منذ عامين مع سائق ممن انتخبوا مع أسرته مرتضى منصور لرئاسة الزمالك ، حيث إن ناخبيه من الجمعية العمومية وجدوا فيه رجلا يغير النادي ويصلحه ويحسن مرافقه ويجبر أصحاب المتاجر بدفع أموال أكثر ومجزية بغض النظر عن عقودها -وهذا ما يتشابه فيه ترامب ومرتضى- ولا يعنيهم من يتحدثون عن حكم القانون أو فجاجة الرجل في ألفاظه ولغته آمل ألا يغضب مني مرتضى فى تشبيهه بترامب، أما الرئيس الأمريكي فأنا كفيل به".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، فقال خالد فواز: "عدم فهم للقيم والمبادئ مع إن المواقف التاريخية والتجارب تثبت أن المبادئ والقيم تنتصر وتستمر فى النهاية على أساليب غير لائقة أخرى"

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