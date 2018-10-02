منتدى شباب العالم يزين طائرات مصر للطيران

02 أكتوبر 2018 - 11:08 ص

وضعت شركة مصر للطيران شعار منتدى شباب العالم علي الطائرات للتنويه عن أهمية المؤتمر الذي سيقام في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وبدءًا من العام الجاري، يعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، حيث تتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.

وتضم أجندة منتدى شباب العالم 2018، مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.

كما يُعقد على هامش المنتدى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، وهي قمة إقليمية تُعقد على مدار يوم واحد، وذلك تنفيذًا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي المنعقد في مايو 2018، وذلك في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017.

ويشهد المنتدى فعاليات أخرى متنوعة لإطلاق الطاقات الإبداعية للشباب أبرزها، تخصيص "مساحة للإبداع" تعرض بها أحدث ابتكارات الشباب في مختلف المجالات، ويقام "مسرح شباب العالم" للمرة الأولى لعرض مختلف ألوان الفنون: كالغناء، والتمثيل، وعروض "ستاند أب كوميدي"، ويضاف إلى ذلك عقد عدة ورش عمل شبابية لمناقشة أبرز المشروعات والقضايا الدولية الملحة.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، بهدف تدريب وتأهيل الشباب.

وتقدم الأكاديمية مجموعة برامج تدريبية، بعضها مستوحى من نظيرتها الفرنسية المدرسة الفنية للإدارة "الإينا"، ومن ضمنها برامج تأهيل الممثلين التجاريين والممثلين الثقافيين، وكذلك برامج لتدريب المتقدمين لهيئة قضايا الدولة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.