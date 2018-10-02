  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
محكمة النقض

النقض تلغى الإعدامات والمؤبد فى "العائدون من ليبيا"

عبد القادر

وفاه الفنان جلال عبد القادر

مبروك يطالب الموظفات بترك الأزهر لهذا السبب

مبروك يطالب المنقبات بترك الأزهر.."عاملين زى الرجالة"

أرشيفية

تصفية طالب أمام مدرسته بالمنيا

صورة الخبر

موقع إنجليزي يشبه "صلاح" بـ"إبراهيموفيتش"

12 مداهمة لمقرات شيعية في باريس

12 مداهمة لمقرات شيعية في هذه الدولة

ساويرس

"ساويرس" يحرج مغردة وصفته بـ"السخيف"

النفيسي يكشف سبب الاغتيالات في هذه الدولة

النفيسي يكشف سبب الاغتيالات في هذه الدولة

زعيم الجماعة الإسلامية : لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

زعيم الجماعة الإسلامية: لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الليلة

ثدى صناعى لغير المرضعات يثير غضب النساء

آخر الأخبار

صورة من المقطع
صورة من المقطع

منار شديد

أخبار متعلقة
#

قائمة الشروط الأمريكية لصرف 195 مليون دولار لمصر (2)

#

تصريحات "جونسون" بشأن المنقبات "تحريضية"

#

أردوغان: هذا عدد النساء في حزبنا

#

أجرأ تصريح لزوج مخلوع على الهواء

الاهلى

دورى ابطال افريقيا

النيل للرياضة

وفاق سطيف

تسبب أحد الإعلانات في اندلع موجة غضب نسائية كبيرة ضد إحدى الشركات العالمية، بعد ما شبه المرضعات بالبقرة الحلوب.

وأظهر الفيديو الإعلاني، الذي يحمل عنوان "مضخة اللبن لا يجب أن تُشعرك وكأنك بقرة"، سيدات وهن يرقصن مع أبقار في الخلفية ويحملن مضخات حليب تستخدم لحلب الحيوانات، في مقارنة واضحة بينهن وبين الأبقار .

ورغم أن المضخة الجديدة تعتبر مفيدة ومميزة، إلا أن إعلانها أزعج العديد من السيدات، لما يحمله من تشبيه المرضعات بالأبقار.

ويعود الفيديو الإعلاني لشركة "إيلفي"، التي تحاول أن تروج لمضخة ثدي صغيرة صامتة يمكنها حمل ما يصل إلى 141 جرامًا من الحليب .





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية قرب غزة
» شاهد.. مظهر جديد لفنان شهير يثير الجدل
» 10 سنوات لشقيق "جولن"
» ماذا قال الفائز بـ"ماراثون الحمير"؟
» منح "قيلولة" للموظفين
» ارتفاع الذهب ليسجل هذا الرقم
» شاهد.. اشتباك البجع في حديقة الحيوان
» سيدة تحرق زوجها.. وتبرر: "بهزر"
» وفاة والدة المهندس شريف إسماعيل
» نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام"العائدون من ليبيا"
» الملك سلمان ينعش خزينة اليمن بـ200 مليون دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك