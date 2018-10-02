ثدى صناعى لغير المرضعات يثير غضب النساء

02 أكتوبر 2018 - 11:11 ص

تسبب أحد الإعلانات في اندلع موجة غضب نسائية كبيرة ضد إحدى الشركات العالمية، بعد ما شبه المرضعات بالبقرة الحلوب.

وأظهر الفيديو الإعلاني، الذي يحمل عنوان "مضخة اللبن لا يجب أن تُشعرك وكأنك بقرة"، سيدات وهن يرقصن مع أبقار في الخلفية ويحملن مضخات حليب تستخدم لحلب الحيوانات، في مقارنة واضحة بينهن وبين الأبقار .

ورغم أن المضخة الجديدة تعتبر مفيدة ومميزة، إلا أن إعلانها أزعج العديد من السيدات، لما يحمله من تشبيه المرضعات بالأبقار.

ويعود الفيديو الإعلاني لشركة "إيلفي"، التي تحاول أن تروج لمضخة ثدي صغيرة صامتة يمكنها حمل ما يصل إلى 141 جرامًا من الحليب .









