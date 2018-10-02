» 10 سنوات لشقيق "جولن"

02 أكتوبر 2018 - 11:13 ص

قضت محكمة تركية، أمس الاثنين، بالسجن 10 سنوات و6 أشهر ، علي شقيق الداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، لإدانته بـ"الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".

وكان قطب الدين جولن قد شارك في جلسة المحاكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، من حبسه في ولاية دنيزلي، بحسب الأناضول.

ورفض قطب الدين خلال الجلسة، جميع التهم الموجه له، لافتا إلى أنه يعاني من مشاكل صحية جراء الفترة الطويلة لحبسه.

من جانبه قال حسن أوزجليك محامي المتهم، إن موكله يحاكم فقط لأنه شقيق "فتح الله جولن"، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في 2016.