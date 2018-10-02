الصحة تطالب بتوفير هذا العقار ببدائله فى الصيدليات

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وكالات - حنان حمدتو

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، اليوم ، رقم 495 لسنة 2018، بشأن أولوية تطبيق نظام تتبع سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية المصنفة ضمن أدوية الطوارئ داخل جمهورية مصر العربية باعتبار الأتروبين أولوية فى توفيره بالأسواق المحلية.

وجاء بالمادة الأولى للقرار تعتبر المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة الأتروبين أو أحد أملاحها وكذلك جميع المستحضرات المصنفة كأدوية طوارئ أولوية أولى فى تطبيق نظام تتبع سلسلة الإمداد والتوريد.

يشار إلى أن استخدامات الأتروبين تتمثل فى العمليات الجراحية الطويلة، فهو يُقلل من كمية الإفرازات الفموية كاللعاب، وإفرازات الشعب الهوائية ويُعالج بطئ نبض القلب من بعض العقاقير والمواد السامة كالمبيدات الحشرية، ومادة بيلوكاربين كما يستخدم الأتروبين فى حالة إنعاش نبض القلب ويعالج حالات التسمم ومنها التسمم الدوائى، والتسمم من غاز الأعصاب ويساهم فى توسيع حدقة العين استعدادا للتشخيص الطبى .

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