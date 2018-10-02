  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
محكمة النقض

النقض تلغى الإعدامات والمؤبد فى "العائدون من ليبيا"

عبد القادر

وفاه الفنان جلال عبد القادر

مبروك يطالب الموظفات بترك الأزهر لهذا السبب

مبروك يطالب المنقبات بترك الأزهر.."عاملين زى الرجالة"

أرشيفية

تصفية طالب أمام مدرسته بالمنيا

صورة الخبر

موقع إنجليزي يشبه "صلاح" بـ"إبراهيموفيتش"

12 مداهمة لمقرات شيعية في باريس

12 مداهمة لمقرات شيعية في هذه الدولة

ساويرس

"ساويرس" يحرج مغردة وصفته بـ"السخيف"

النفيسي يكشف سبب الاغتيالات في هذه الدولة

النفيسي يكشف سبب الاغتيالات في هذه الدولة

زعيم الجماعة الإسلامية : لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

زعيم الجماعة الإسلامية: لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الليلة

"البحوث الإسلامية" يطلق موقعا إلكترونيا لمواجهة الإدمان

الحياة السياسية

البحوث
البحوث

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الأوقاف تطلق موقعا إلكترونيا لمحاربة الإدمان

#

«البحوث الإسلامية» يوضح «المفاهيم الخاطئة» لطلاب أصول الدين

#

تكفير أتباع الديانات الأخرى ليس في "القرآن"

#

هذا ما قالته "البحوث الإسلامية" عن تجريم الزواج العرفي

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن إطلاق موقع إلكتروني، كحملة موسعة لمواجهة الإدمان وبيان خطر تعاطي المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد والحاجة إلى الحفاظ على الطلاب من خطر هذه الظاهرة الخبيثة، ودعوتهم إلى التركيز في دروسهم والعمل على بناء مستقبلهم، حيث تأتي هذه الحملة ضمن حملات التوعية التي يقوم بها المجمع لمواجهة الأمراض الاجتماعية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي إن الحملة تستهدف توعية أفراد المجتمع خاصةً فئة الشباب بالنتائج الخطيرة للانخراط في دروب الإدمان من خلال خطاب عقلي يساهم في دعم وبناء شخصية هؤلاء الشباب لتتوافر لديهم العزيمة والقدرة على مواجهة هذا التحدي الخطير الذي يدمر قوة المجتمع ويهدم الأسر ويقضي على الطموحات والآمال.

وأضاف الأمين العام أن الحملة توضح أثر تلك المخدرات على البناء الجسدي والعقلي للإنسان، فضلاً عن كيفية مواجهة هذا الوباء والبحث عن سبل الوقاية وتجنب مخاطره، فضلاً عن توجيه رسائل للآباء والأمهات بضرورة المتابعة الدقيقة والاهتمام بالأبناء في مختلف المراحل العمرية، لأجل الحفاظ عليهم من الوقوع في فخ الإدمان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية قرب غزة
» شاهد.. مظهر جديد لفنان شهير يثير الجدل
» 10 سنوات لشقيق "جولن"
» ماذا قال الفائز بـ"ماراثون الحمير"؟
» منح "قيلولة" للموظفين
» ارتفاع الذهب ليسجل هذا الرقم
» شاهد.. اشتباك البجع في حديقة الحيوان
» سيدة تحرق زوجها.. وتبرر: "بهزر"
» وفاة والدة المهندس شريف إسماعيل
» نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام"العائدون من ليبيا"
» الملك سلمان ينعش خزينة اليمن بـ200 مليون دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك