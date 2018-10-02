"البحوث الإسلامية" يطلق موقعا إلكترونيا لمواجهة الإدمان

02 أكتوبر 2018 - 11:22 ص

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن إطلاق موقع إلكتروني، كحملة موسعة لمواجهة الإدمان وبيان خطر تعاطي المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد والحاجة إلى الحفاظ على الطلاب من خطر هذه الظاهرة الخبيثة، ودعوتهم إلى التركيز في دروسهم والعمل على بناء مستقبلهم، حيث تأتي هذه الحملة ضمن حملات التوعية التي يقوم بها المجمع لمواجهة الأمراض الاجتماعية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي إن الحملة تستهدف توعية أفراد المجتمع خاصةً فئة الشباب بالنتائج الخطيرة للانخراط في دروب الإدمان من خلال خطاب عقلي يساهم في دعم وبناء شخصية هؤلاء الشباب لتتوافر لديهم العزيمة والقدرة على مواجهة هذا التحدي الخطير الذي يدمر قوة المجتمع ويهدم الأسر ويقضي على الطموحات والآمال.

وأضاف الأمين العام أن الحملة توضح أثر تلك المخدرات على البناء الجسدي والعقلي للإنسان، فضلاً عن كيفية مواجهة هذا الوباء والبحث عن سبل الوقاية وتجنب مخاطره، فضلاً عن توجيه رسائل للآباء والأمهات بضرورة المتابعة الدقيقة والاهتمام بالأبناء في مختلف المراحل العمرية، لأجل الحفاظ عليهم من الوقوع في فخ الإدمان.