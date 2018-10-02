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"زيدان" هذا شرطي لزيارة "إسرائيل"

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زيدان

عمرو محمد-متابعات

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كشف الكاتب والروائي يوسف زيدان، عن شرطه لزيارة إسرائيل، مؤكدًا أنه إذا وجهت دعوة لها سيذهب لها على الفور.

وقال فى لقاء على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة": "عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ألقى محاضرة في الجامعة العبرية سنة 1947".

وأضاف "زيدان" أنه حال تلقي دعوة لزيارة إسرائيل وإلقاء محاضرة في إحدى جامعاتها سأطلب بإرسال الدعوة إلى وزارة الخارجية المصرية واتحاد الكتاب المصري وإذا تمت الموافقة "سأذهب في العلن، ومش هعمل حاجة من تحت الترابيزة أو أخجل منها".

وعن سبب زيارته إلى إسرائيل حال إتمامها، قال: "هروح بدافع خدمة البلد، وأنا مش عايز حاجة.. استغنيت" مضيفًا، "إسرائيل عدو عاقل، وإسرائيل ليست في مصلحتها أن تصبح مصر مثل سوريا ولكن ليس من مصلحتها كذلك أن تحقق مصر طفرات عالية"


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