تفاصيل خطف طفلتين من داخل مدرسة بالجيزة

02 أكتوبر 2018 - 11:25 ص

أوضحت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل القبض على عاطل أثناء اختطافه طالبتين بإحدى المدارس الابتدائية بكرداسة.

وردت معلومات لمركز شرطة كرداسة، تفيد بضبط شخص حال شروعه في خطف طفلتين من مدرسة ناهيا الابتدائية الكائنة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من "أسماء. ح "، 29 عاما، ربة منزل، ومقيمة بناهيا البلد، و"حسين. ح"، 57 عاما، مدير المدرسة ومقيم بدائرة المركز، وكريمة الأولى "حبيبة .م. أ"، 4 سنوات، وابنة شقيق زوج الأولى الطفلة "وردة. خ. أ"، 5 سنوات، و"شريف.ع"، 39 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة المركز.

تعود التفاصيل، عندما قررت الأولى توصيل كريمتها "رودينا"، 6 سنوات، وطالبة بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة محل البلاغ إلى الفصل الخاص بها، وتركها للثالثة والرابعة داخل فناء المدرسة، فوجئت بقيام الخامس باصطحاب الطفلتين ومحاولة الخروج بهما من المدرسة.

على الفور استغاثت الأم بالأهالي وتمكنوا من ضبط الخاطف قبل الهرب، وتجمع بعض الأهالي أمام باب المدرسة بقصد التعدي على المتهم، وبمواجهته اعترف بشروعه في خطف الطفلتين بقصد سرقة قرطهما الذهبي.

وأضاف المتهم، أن سبب تواجده بالمدرسة كان لمقابلة أحد المدرسين ويدعي "على. ح" – الذي يقوم بمساعدته ماديًا.

وبسؤال المدرس المذكور، أنكر صلته بالمتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم عما ارتكبه من جرائم أخرى، وبالعرض على اللواء مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.