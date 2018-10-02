مبروك يطالب المنقبات بترك الأزهر.."عاملين زى الرجالة"

عبد القادر وحيد
أعرب الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، عن حزنه، كلما رأي المنتقبات، قائلا: «إنه يحزن كلما رأى سيدة ترتدي النقاب»، وأن الأزهر لا يدعو لارتداء النقاب.
وأضاف في لقائه مع برنامج «تخاريف» على فضائية «mbc »، أمس الإثنين، مخاطبًا المنتقبات: «أنا في قمة الحزن لما بشوفكم»، معتبرًا أن «المنتقبة راجل، ومفيهاش ريحة الأنوثة».
وأوضح مبروك أن: «الإسلام مفيهوش كلمة اسمها نقاب أنا الوحيد اللي بقول لأي موظفة في الأزهر ترتدي النقاب: لو عندك دين سيبى الأزهر وامشي واتنقبي بره»، لافتًا إلى أن «جامعة الأزهر لا تمنع النقاب».
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