مبروك يطالب المنقبات بترك الأزهر.."عاملين زى الرجالة"

02 أكتوبر 2018 - 11:27 ص

أعرب الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، عن حزنه، كلما رأي المنتقبات، قائلا: «إنه يحزن كلما رأى سيدة ترتدي النقاب»، وأن الأزهر لا يدعو لارتداء النقاب.

وأضاف في لقائه مع برنامج «تخاريف» على فضائية «mbc »، أمس الإثنين، مخاطبًا المنتقبات: «أنا في قمة الحزن لما بشوفكم»، معتبرًا أن «المنتقبة راجل، ومفيهاش ريحة الأنوثة».

وأوضح مبروك أن: «الإسلام مفيهوش كلمة اسمها نقاب أنا الوحيد اللي بقول لأي موظفة في الأزهر ترتدي النقاب: لو عندك دين سيبى الأزهر وامشي واتنقبي بره»، لافتًا إلى أن «جامعة الأزهر لا تمنع النقاب».

الفيديو: