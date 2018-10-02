  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
محكمة النقض

النقض تلغى الإعدامات والمؤبد فى "العائدون من ليبيا"

عبد القادر

وفاه الفنان جلال عبد القادر

مبروك يطالب الموظفات بترك الأزهر لهذا السبب

مبروك يطالب المنقبات بترك الأزهر.."عاملين زى الرجالة"

أرشيفية

تصفية طالب أمام مدرسته بالمنيا

صورة الخبر

موقع إنجليزي يشبه "صلاح" بـ"إبراهيموفيتش"

12 مداهمة لمقرات شيعية في باريس

12 مداهمة لمقرات شيعية في هذه الدولة

ساويرس

"ساويرس" يحرج مغردة وصفته بـ"السخيف"

النفيسي يكشف سبب الاغتيالات في هذه الدولة

النفيسي يكشف سبب الاغتيالات في هذه الدولة

زعيم الجماعة الإسلامية : لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

زعيم الجماعة الإسلامية: لهذا السبب يجب إلغاء الجماعات

الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الليلة

آمون يعقوب يكشف سبب تكريم الرئيس له

آخر الأخبار

الرئيس السيسي في الملتقى العربي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة
الرئيس السيسي في الملتقى العربي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة

منار شديد

أخبار متعلقة
#

«أردوغان» لأمريكا: لا توجد قوة بشرية تقدر علينا

#

"عكاشة" يوجه رسالة للرئيس "السيسى"

#

شاهد.. سخرية كبيرة عقب خطأ ترامب فى اسم "كريستيانو"

كشف آمون يعقوب الطالب في الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي وأحد الفائزين بمسابقة الباحثون الشباب، سبب تكريم الرئيس السيسي له في الملتقي قائلاً إن بحثه الفائز في المسابقة هو الذي قادني لتكريم في الملتقى العربي الأول لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضح أن فكرة البحث تتخلص في إيجاد تطبيق يستخدمه مديري البنوك يمكنه التنبؤ بالأزمات المالية التي قد تواجههم، وتوفر المعلومات السريعة عن المشكلة لاتخاذ قرار صحيح بناء على معلومات صحيحة .

وأكد آمون خلال تصريحات صحفية، إنه قام بعمل بحثي كبير مستخدمًا بنك المعرفة، للوصول إلى دراسات قادته لتحقيق فكرته.

ونصح آمون جميع الطلبة المهتمين بالبحث العلمي، الاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة وخاصة في مجال التكنولوجيا، حيث يوفر البنك العديد من الدوريات العلمية العالمية مجانًا دون مقابل لجميع المصريين .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية قرب غزة
» شاهد.. مظهر جديد لفنان شهير يثير الجدل
» 10 سنوات لشقيق "جولن"
» ماذا قال الفائز بـ"ماراثون الحمير"؟
» منح "قيلولة" للموظفين
» ارتفاع الذهب ليسجل هذا الرقم
» شاهد.. اشتباك البجع في حديقة الحيوان
» سيدة تحرق زوجها.. وتبرر: "بهزر"
» وفاة والدة المهندس شريف إسماعيل
» نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام"العائدون من ليبيا"
» الملك سلمان ينعش خزينة اليمن بـ200 مليون دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك