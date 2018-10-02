معلومات لا تعرفها عن منتدى شباب العالم

02 أكتوبر 2018 - 11:40 ص

تستضيف مدينة شرم الشيخ في الشهر المقبل فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

ويعتبر منتدى شباب العالم حلقة الوصل بين الشباب لتبادل الخبرات في المجالات المختلفة لنشر السلام والتطوير والابداع.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن منتدى شباب العالم:

1- منتدى شباب العالم يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعد منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام ويقدّمها إلى العالم أجمع.

2. بدأ الترويج في العديد من دول العالم أبرزها "رومانيا – بنجلاديش – إنجلترا – روسيا".

3. روج شباب حملة التسويق الدولية للمنتدى وتحدثوا عن موضوعاته مع حضور المؤتمر، كما وجه الشباب الدعوة للحضور للتسجيل في المنتدى وزيارة مصر أرض السلام والحضارة.

4. بدءًا من العام الجاري يعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، حيث تتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

5. فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنّعة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

6. تفاعل كبير من شباب العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم، الذي يعقد في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

7.من أبرز الموضوعات التي سوف تكون مطروحة للنقاش خلال فعاليات المؤتمر أجندة أفريقيا 2063 حيث يكون مسموحا للشباب عرض وجهة نظرهم حولها.

8. إتاحة الفرصة للتحدث والمشاركة في المحادثات والجلسات وحلقات النقاش وورش العمل المختلفة التي سيحفل بها المنتدى المقبل ليصبح بذلك إمكانية المشاركة والحضور والحديث أمرا واقعا متاحا بشكل كامل عبر الإنترنت من خلال نظام التسجيل الإلكتروني المعلن عنه عبر الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم.

9. كما تتضمن الصفحة خاصية "live chat" 11 للتواصل المباشر بين إدارة المنتدى وراغبي الحضور والتسجيل للإجابة على تساؤلاتهم، وكذلك لحل أي مشكلات تقنية قد تواجههم أثناء التسجيل.

10. من المرجح أن يشهد منتدى شباب العالم في نسخته الجديدة وجود فعاليات وجلسات وحلقات نقاشية بأسلوب جديد وعرض مختلف، حيث تتنوع الجلسات بين حلقة نقاشية ومائدة مستديرة وورش عمل، بالإضافة إلى العروض البصرية المتمثّلة في الأفلام التسجيلية والقصيرة ومختلَف وسائل وعروض التقديم.

11. يطرح موقع المنتدى الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التي ستتم مناقشتها التي تدور حول 3 محاور رئيسية.

12. يعتبر منتدى شباب العالم منصة للشباب، لمناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل العالم حاليا كما تشكل المستقبل، وهو متاح لجميع الشباب من جميع الدول العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 18-40 سنة.

13. يتم تشجيع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية، ومجالات تخصصهم، على التسجيل كمتحدثين أيضًا.

14. يقدم منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح بالحصول على أعلى مستوى من الخبرة خلال المشاركة.

15. يمكن للشاب حضور منتدى شباب العالم كمشارك متحدث، ومشارك بنموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، ومشارك بورشة عمل أو مشارك بمواهب شباب العالم.

16. يضم برنامج منتدى شباب العالم 2018 مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، التي من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن آرائهم، ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم.

17. يناقش محور السلام دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام والتعاون الأورومتوسطي: "شراكة إستراتيجية، وكذلك المساعدات الإنسانية: الواجبات في مواجهة التحديات، وكذلك إحياء المجتمعات ما بعد الصراعات، من خطة مارشال إلى سوريا، ودور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وكذلك مناقشة يوم الصفر والأمن المائي في ظل حقيقة التغير المناخي".

18. يناقش هذا المحور العمل التطوعي كوسيلة نحو مجتمع أكثر مسئولية، وأجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها، وكيف نبني قادة المستقبل؟ وكذلك مناقشة نحو تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، كما سيتم المناقشة في ظل التغيرات السريعة في الخريطة العالمية: ما الذي يمد العالم بالطاقة؟ فضلا عن مناقشة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة: نحو مجتمع متكامل".

19. يناقش محور الإبداع فرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، والمواطنة الرقمية: "الحقوق والمسئوليات الرقمية في عالم الإنترنت، والمسافات المفتوحة عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي: اختراق للخصوصية، والرياضة الإلكترونية: كيف تستخدم التكنولوجيا في الرياضة؟".

20. تُعقد القمة بحضور ممثلين لشباب 67 دولة عربية وأفريقية يتناقشون ويتحاورون، في محاولة منهم لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم، وتعزيز سبل التعاون بين الشباب العربي والأفريقي.

21. المشاركة بنموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية تُتيح للمشارك فرصة تمثيل دولته، وتسليط الضوء على إمكانياتها، لتفعيل التعاون بينها وبين أشقائها العرب والأفارقة، والتعرُّف على شباب من جميع الدول العربية والأفريقية، الذين يتبادلون الرؤى والأفكار من أجل صناعة مستقبل أفضل للوطن العربي والقارة السمراء معًا.

22. سيشهد منتدى شباب العالم 2018 نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، وهي قمة إقليمية تُعقد على مدار يوم واحد، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، تأتي تنفيذًا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي المنعقد في مايو 2018 في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017.

23. تزينت طائرات شركة مصر للطيران بشعار منتدى شباب العالم كما تزين ميدان تايمز سكوير بنيويورك Times Square .