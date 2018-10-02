» تدهور حالة تركى آل الشيخ تعرف على السبب

02 أكتوبر 2018 - 12:33 م

أصيب رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ بوعكة صحية إثر تعرضه لحالة إجهاد شديدة بسبب الزيارات المكثفة التي استقبلها خلال الأيام القليلة الماضية في مقر إقامته بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أجرى به عملية جراحية.

وقال المركز الإعلامي التابع لـ"آل الشيخ"، تحرك الفريق الطبي المنوط بعلاج رئيس هيئة الرياضة السعودية إلى مقر إقامته بأمريكا، لإجراء الإسعافات اللازمة والوقوف على حالته الصحية.

ويتواجد تركي آل الشيخ في أمريكا لخضوعه لعملية جراحية في الآونة الأخيرة، والتي تعد السادسة في مشواره العلاجي بنيويورك.