عطية: الزواج ممكن يضيع الدين بأكمله

منار شديد
استنكر الشيخ مبروك عطية ما يدركه بعض الناس بأن الزواج نصف الدين، قائلًا: "مين اللي قالك كده، ده ولا ربعه ولا تمنه حتى"، وجاء ذلك إجابة على سؤال المذيعة وفاء الكيلاني عبر قناة "إم بي سي"، حول ذلك .
وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "تخاريف"، أن الزواج ممكن يضيع الدين بأكمله، مشيرًا أن الإنسان يتزوج عندما يكون قادرًا ماديًا ولديه الرغبة في الزواج وتكوين أسرة.
أوضح مبروك عطية: "لو الجواز مش نافع هيسبوا الدين ويكرهوا الزواج واللي شرع الزواج".
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