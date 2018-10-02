عطية: الزواج ممكن يضيع الدين بأكمله

02 أكتوبر 2018 - 12:36 م

استنكر الشيخ مبروك عطية ما يدركه بعض الناس بأن الزواج نصف الدين، قائلًا: "مين اللي قالك كده، ده ولا ربعه ولا تمنه حتى"، وجاء ذلك إجابة على سؤال المذيعة وفاء الكيلاني عبر قناة "إم بي سي"، حول ذلك .

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "تخاريف"، أن الزواج ممكن يضيع الدين بأكمله، مشيرًا أن الإنسان يتزوج عندما يكون قادرًا ماديًا ولديه الرغبة في الزواج وتكوين أسرة.

أوضح مبروك عطية: "لو الجواز مش نافع هيسبوا الدين ويكرهوا الزواج واللي شرع الزواج".