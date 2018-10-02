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عطية: الزواج ممكن يضيع الدين بأكمله

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مبروك عطية
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الزواج

وفاء الكيلاني

مبروك عطية

نص الدين

استنكر الشيخ مبروك عطية ما يدركه بعض الناس بأن الزواج نصف الدين، قائلًا: "مين اللي قالك كده، ده ولا ربعه ولا تمنه حتى"، وجاء ذلك إجابة على سؤال المذيعة وفاء الكيلاني عبر قناة "إم بي سي"، حول ذلك .

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "تخاريف"، أن الزواج ممكن يضيع الدين بأكمله، مشيرًا أن الإنسان يتزوج عندما يكون قادرًا ماديًا ولديه الرغبة في الزواج وتكوين أسرة.

أوضح مبروك عطية: "لو الجواز مش نافع هيسبوا الدين ويكرهوا الزواج واللي شرع الزواج".


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