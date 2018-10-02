ننشر تفاصيل جلسة متهمى "تنظيم بيت المقدس"

02 أكتوبر 2018 - 12:45 م

استأنفت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر جلسة محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية وممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة هنأ المستشار حسن فريد رئيس المحكمة المتواجدين فى القاعة ما بين متهمين وأهاليهم والصحفيين ببداية العام القضائى لعامى 2018 / 2019

قدمت النيابة العامة بتقديم شهادة وفاة 10 متهمين، كما قدم ممثل النيابة التقارير الطبية لبعض المتهمين تنفيذًا لقرارات المحكمة، وكذا تم اعلان شهود الإثبات وتبين وجودهم.

واستدعت المحكمة الشاهد الأول أمين شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، وحلف اليمين وقرر الشاهد أنه لم يشاهد محدث الانفجار، حيث كنت فى الدور الثانى بالمديرية وحدث التفجير حوالى الساعة 10 وثلث يوم الاثنين 7 أكتوبر 2013، وأصيبت من جراء التفجير كما أصيب غيرى وحدث وفيات لـ 3 من أفراد أمن المديرية ونفى الشاهد روْيته لمحدث الانفجار.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الشعراوى عبد الحافظ ملازم أول بقوة الإسماعيلية وحلف اليمين، قرر الشاهد أنه وقت الحادث كان يعمل أمين شرطة فى جنوب سيناء وأضاف أنه كان جالس بمكتبه وسمع دوى انفجار شديد أصيبت على أثرها فى راسى وأصيب 50 شخصا بأمن المديرية ووفاة 3 مجندين، ونفى مشاهدته لمحدث الانفجار لوجودة أثناء الانفجار بمكتبه.