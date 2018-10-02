الرئيس يوجه رسالة اعتراض للنواب

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مجلس النواب

على عبدالعال

الرئيس السيسي

اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ووجه اعتراضه برسالة رسمية إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إنه تلقى رسالة من رئيس الجمهورية، بالاعتراض على بعض مواد القانون، موضحًا بها أسباب هذا الاعتراض، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.

وأضاف رئيس البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء،  لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، أن هذه هى السابقة الثانية فى المجالس النيابية التى يتم فيها اعتراض الرئيس على مشروع قانون.

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