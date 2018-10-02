البرلمان يوافق على قرار الرئيس.. تعرف عليه

02 أكتوبر 2018 - 01:24 م

وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة نواب لبعض الوزراء.

ويشمل القرار تعيين كل من السفير حمدي لوزة نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور عمرو عبد السلام نائبا لوزير النقل، والدكتور تامر عصام نائبا لوزير الصحة لشئون الدواء.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "وردت لى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يخطرنى فيها بترشيحه لبعض الشخصيات لتولى منصب نائب وزير".

وجاء فى خطاب رئيس الجمهورية، الموجه لرئيس مجلس النواب، أنه فى فى ضوء ما أوردته المادة 163 من الدستور أن الحكومة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، وفى ضوء المادة 147 من الدستور التى نص فى فقرتها الثانية على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وإخطار مجلس النواب، وفى ضوء ذلك يخطر مجلس النواب بترشيح بعض الشخصيات تولى منصب نائب وزير، وهم:

السفير حمدي سند لوزه نائبا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية.

الدكتور عمرو عبد السلام نائبا لوزير النقل.

الدكتور تامر عصام نائبا لوزير الصحة لشئون الدواء.

وتلا الدكتور على عبد العال، السيرة الذاتية للمرشحين الثلاثة لمنصب نائب وزير، موضحًا أن السفير حمدي سند لوزة، حصل على بكالوريوس العلوم السياسية ثم التحق للعمل بوزارة الخارجية وتدرج في العديد من المناصب وشغل منصب سفير مصر بهولندا والبرتغال وحاليًا يتولى منصب مساعد الوزير للشئون الإفريقية، أما الدكتور عمرو عبد السلام سعد، فتخرج فى كلية الهندسة وعين معيدًا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس حتى وصل إلى منصب أستاذ مساعد بنفس الكلية، وعين في العديد من المناصب الإدارية فى وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، فضلاً عن مشاركته العديد من المؤتمرات الدولية، ويشغل حاليا مساعد الوزير.

الدكتور تامر محمد عصام، حصل على دكتوراه فى فلسفة التكنولوجيا الحيوية، وشغل العديد من المناصب فى القطاع الصحى، منها مدير مكتب كلية الصيدلة جامعة بنى سويف، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.

ودعا عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء للتصويت على قرار رئيس الجمهورية بترشيح هذه الشخصيات الثلاثة لتولى منصب نائب الوزير، ووافق أغلبية أعضاء المجلس.