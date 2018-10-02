تسمم 15 طالبًا داخل مدرسة بالدقهلية

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الصحة بالدقهلية

أصيب 15 شخصًا بتسمم غذائي في مدرسة ميت سويد الابتدائية بدكرنس بالدقهلية وتم نقلهم إلى المستشفى.

من جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن سبب تسمم الأطفال يرجع إلى تناول الأطفال الترمس من الباعة الجائلين أمام المدرسة.

وأوضح مكي، أنه يتم حاليًا إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لهم، للوقوف على أسباب الإصابة.

والمصابون هم مريم أحمد الصاوي 8 سنوات، وملك سمير أحمد 8 سنوات، بالإضافة إلى "هبة رمضان عبد الله، إنجي صالح عبد الحي، أحمد إبراهيم السيد البدري، زهراء محمد عوض، آلاء محمد محمود، غيداء علاء جمال، محمد تامر السيد، معتز تامر السيد أحمد، عمرو أحمد عيد عبد الحليم".

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