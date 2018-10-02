«مرعي» يشيد بدور «السيسي» تجاه ذوي الإعاقة

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أشاد أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة  بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام  الشديد بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب "مرعي "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمذاع عبر فضائية  "TeN " عن ذلك قائلا: رأس الدولة مهتم جدًا بقضايا ذوي الإعاقة، وهناك قانون لأول مرة في مصر يضمن حقوقهم في جميع المجالات، وهناك مجلس قومي لهم، وتعيين أعضاء منهم في مجلس النواب"، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بذوي الإعاقة ملموس في جميع المجالات.

واختتم مرعي حديثه شاكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على كل المجهودات المبذولة لدمج ذوي الاحتياجات مع باقي الطلاب قائلا: موضوع الدمج له نظريات تربوية مدروسة، ونجاحه له أسس علمية، وثقافة التغيير تحتاج لمجهود كبير، والدولة جادة في مسألة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الأمر يخفف عبئا ماديا كبيرا على الدولة، ويساعد على دمج الأولاد مع بعض في مدارس واحدة".


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