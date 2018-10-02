نائبة ترفض التصويت على "التجارب السريرية"

02 أكتوبر 2018 - 01:37 م

رفضت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب والمرشحة لعضوية لجنة الطاقة التصويت بالموافقة على قانون التجارب السريرية، مشيرة إلى أنه ينقص تطبيقه المعايير العالمية وفى ضوء ذلك امتنعت عن التصويت على القانون في الجلسة العامة للبرلمان لاعتراضها بشكل خاص على المادتين 12 و 14 .

وأضافت فراج فى بيان لها، بأنه جاء فى المادة الأولى التدرج على حالات المبحوثين، تتم منها المراحل الأولى فى الدولة المنتجة للأدوية على تجربة الأدوية على المواطن المصرى، قبل التجربة على مواطنى الدولة المنتجة، مع ضرورة عدم التوسع فى العينات التي سيتم إجراء التجارب عليها، مشيرة إلى أن هناك منظمات طبية عالمية تضع أكواد علمية يتم من خلالها، اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن أمن الحالات التى يجرى البحث عليها.

تابعت أنه لا يقبل أن تتم التجارب من شركات الأجهزة الأجنبية على المصريين دون وجود جهة بحثية مصرية تجرى تجاربها بالمشاركة مع الجهة الأجنبية.