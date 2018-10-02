غلق شارع الأزهر في اتجاه الحسين

02 أكتوبر 2018 - 01:43 م

قررت الإدارة العامة للمرور غلق شارع الأزهر جزئيًا وكذلك كوبرى الأزهر فى الاتجاه القادم من الحسين إلى ميدان العتبة، لتأمين حركة المشاة والسيارات.

ووضعت القوات الأمنية مصدات وحواجز في الاتجاه المذكور، كما وضعت سورا حديديا لعزل الاتجاه المؤدى لميدان العتبة عن المشاة والسيارات وكذلك حول محيط العقار المنهار.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا عن انهيار جزئي بالعقار رقم 48 شارع الأزهر بحي الموسكى، دون أن يسفر عن إصابات أو وفيات.