"إمام" يرد على رسالة "أبوتريكة" بعد شطبه من الزمالك

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تريكة وأمام
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رد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تغريدة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي، والتي دعمه فيها "تريكة" بعد قرار شطب عضويته من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

وكان محمد أبو تريكة قد كتب عبر حسابه بـ"تويتر": "حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك، الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالدة في عقول وقلوب الجميع، وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق".

ورد حازم إمام على تغريدة تريكة قائلًا: "حبيبي يا تريكة شكرًا جزيلا يا نجم مصر".

يذكر أن مرتضى منصور كان قد قرر شطب عضوية 4 أعضاء من نادي الزمالك من بينهم حازم إمام خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بالأمس على خلفية دعمهم للجنة الأولمبية ضده في الآونة الأخيرة.

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