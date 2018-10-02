باحث: قانون الأحوال الشخصية ليس عادلاً بالنسبة للمرأة

02 أكتوبر 2018 - 01:58 م

أكد محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاع الرأي، أن قانون الأحوال الشخصية لا يعتبر عادلًا بالنسبة للمرأة.

وأضاف أحمد خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbcmasr2 "، أن النفقة غير كافية ولا تتناسب مع الحالة المعيشية والغلاء، ويجب مراعاة التضخم والأسعار العالية، والرجل يتلاعب فى مفردات مرتبه.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاع الرأي إلى أن هناك حالة تسمى بـ"كيد الطلاق"، تحدث بين الرجل والمرأة ويضيع الأولاد بينهما، ويضطر الأب لحرمان الأولاد كنوع من الكيد.