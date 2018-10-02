  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:14 م
بحث متقدم
مرتضي

رد فعل "مرتضى" بعد رفض "النواب" رفع الحصانة

تريكة وأمام

"إمام" يرد على رسالة "أبوتريكة" بعد شطبه من الزمالك

تركي ال الشيخ

تركى آل الشيخ يجهز "مفاجآت" ستطال الجميع فى مصر

فضيحة في أسبوع " الدفاع المقدس" بإيران

فضيحة فى أسبوع "الدفاع المقدس" بإيران

السيسي

البرلمان يوافق على قرار الرئيس.. تعرف عليه

صورة الخبر

بالدليل.. تعويم الجنيه ينعش الخزانة المصرية

تسمم اطفال المدارس

تسمم 15 طالبًا داخل مدرسة بالدقهلية

طلاب

"الوزراء" يرد على صور افتراش التلاميذ للأرض

حسن فريد

التطرف ينتشر بسرعة بسبب مواقع "التواصل الاجتماعى"

السيسي

الرئيس يوجه رسالة اعتراض للنواب

باحث: قانون الأحوال الشخصية ليس عادلاً بالنسبة للمرأة

آخر الأخبار

أرشفيه
أرشفيه

منار شديد

أخبار متعلقة
#

سياسي يوصي البرلمان بسرعة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

#

مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"

#

الحكومة توافق على قانون حماية البيانات الشخصية

#

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

قانون الاحوال الشخصية

باحث

محمد أحمد

المرأة المطلقة

أكد محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاع الرأي، أن قانون الأحوال الشخصية لا يعتبر عادلًا بالنسبة للمرأة.

وأضاف أحمد خلال لقائه ببرنامج  "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbcmasr2 "، أن النفقة غير كافية ولا تتناسب مع الحالة المعيشية والغلاء، ويجب مراعاة التضخم والأسعار العالية، والرجل يتلاعب فى مفردات مرتبه.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاع الرأي  إلى أن هناك حالة تسمى بـ"كيد الطلاق"، تحدث بين الرجل والمرأة ويضيع الأولاد بينهما، ويضطر الأب لحرمان الأولاد كنوع من الكيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تدهور حالة تركى آل الشيخ تعرف على السبب
» قاتل جدته بالهرم: "المخدرات السبب"
» حقيقة زيادة رسوم الزواج
» كشك بمليون و400 ألف فى مدينة الشروق
» سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية قرب غزة
» شاهد.. مظهر جديد لفنان شهير يثير الجدل
» 10 سنوات لشقيق "جولن"
» ماذا قال الفائز بـ"ماراثون الحمير"؟
» منح "قيلولة" للموظفين
» ارتفاع الذهب ليسجل هذا الرقم
» شاهد.. اشتباك البجع في حديقة الحيوان

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك