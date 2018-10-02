الحكومة تسحب قانون "رسوم التوثيق" من البرلمان

02 أكتوبر 2018 - 02:02 م

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة أخطرت البرلمان، بسحب مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري ونظام السجل العيني.

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وأخطر المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، البرلمان ، بسحب مجلس الوزراء مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام قرار بقانون لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 نظرًا لتنظيم أحكامه فى مشروع قانون جديد.