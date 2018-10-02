"المالية" تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر

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وكالات - حنان حمدتو

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،  ما تردد من أنباء عن فرض الحكومة زيادات ضريبية جديدة على السجائر سواء محلية أو أجنبية ومنتجات التبغ، و تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء تمامًا

وأكدت وزارة المالية، عدم وجود نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية، وأن الأسعار السارية كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات ضريبية جديدة على أسعار السجاير ومنتجات التبغ شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف في الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة فى بيانها لمجلس الوزراء، أنه قبل أن يتم فرض أي زيادات على أى منتج يتم إعلان ذلك بشكل رسمى، قبل تفعيله من خلال الجهات المعنية، مشددةً على أن مصلحة الضرائب لا تقوم حالياً بإجراء أى دراسات خاصة بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر، مع الإبقاء على السعر الضريبى المطبق حاليًا، مؤكدةً أنه لا توجد أى نية لزيادة الضرائب، وأن خطة الوزارة حالياً تركز على استقرار السياسات الضريبية، حتى لا تتسبب زيادة نسبة الضرائب فى إرباك مجتمع الأعمال.

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