محمد صبحى يخصص تذاكر مخفضة لأعضاء حسابه على "فيس بوك"

حنان حمدتو
خصص الفنان محمد صبحى، تذاكر مخفضة والتى بلغ عددها 38 تذكرة، لأعضاء صفحته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".
وقالت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحى: "نظرًا لطلبكم استمرار التخفيض لأعضاء الصفحة قرر الفنان محمد صبحى تخفيض 38 تذكرة لأعضاء صفحته فقط يوم الحد 14 أكتوبر لحضور خيبتنا".
وأضافت الصفحة فى منشورها: "لحجز تذكرتك المخفضة كلمنا على رقم 01096336755 أو ابعت لنا رقمك على رسائل الصفحة سنتواصل معك".
وعلق رواد موقع التواصل على المنشور، فقالت يسر محمد: "طلبى الحقيقى أن حضرتك تيجى تعرض فى إسكندرية... ظروفى لا تسمح بالسفر ونفسى أحضر عرض لحضرتك".
وأضافت ياسمين نصر: "كتر خيرك يا أستاذ صبحي وربنا يوفقك دائما وأنا من أشد المعجبين بيك جدًا".
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