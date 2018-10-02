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محمد صبحى يخصص تذاكر مخفضة لأعضاء حسابه على "فيس بوك"

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خصص الفنان محمد صبحى، تذاكر مخفضة والتى بلغ عددها 38 تذكرة، لأعضاء صفحته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".

وقالت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحى: "نظرًا لطلبكم استمرار التخفيض لأعضاء الصفحة قرر الفنان محمد صبحى تخفيض 38 تذكرة لأعضاء صفحته فقط يوم الحد 14 أكتوبر لحضور خيبتنا".

وأضافت الصفحة فى منشورها: "لحجز تذكرتك المخفضة كلمنا على رقم 01096336755 أو ابعت لنا رقمك على رسائل الصفحة سنتواصل معك".

وعلق رواد موقع التواصل على المنشور، فقالت يسر محمد: "طلبى الحقيقى أن حضرتك تيجى تعرض فى إسكندرية... ظروفى لا تسمح بالسفر ونفسى أحضر عرض لحضرتك".

وأضافت ياسمين نصر: "كتر خيرك يا أستاذ صبحي وربنا يوفقك دائما وأنا من أشد المعجبين بيك جدًا".

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