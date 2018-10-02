  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:37 م
بحث متقدم
تسمم تلاميذ بني سويف

ارتفاع حالات تسمم تلاميذ الدقهلية إلى 21 طالبًا

مدحت شلبي

أول تعليق لـ«مدحت شلبي» على قرار إيقافه

الرئيس السيسي

السيسي يوضح: لماذا رفضت "التجارب السريرية"؟

الاهلى

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

فيديو نادر للسادات والملك فيصل علي " خط بارليف"

فيديو نادر للسادات والملك فيصل على "خط بارليف"

مدحت شلبي

وقف برنامج مدحت شلبى 15 يومًا

براءة "سيد مشاغب" و8 اخرون من تهمة الاعتداء على رئيس الزمالك

براءة سيد مشاغب فى قضية "وايت نايتس"

المستشار مرتضى منصور

الأعلى للإعلام يوقف مرتضى منصور

تخصيص جزء من ضرائب السجائر للتأمين الصحة

"المالية" تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر

السيسي

البرلمان يوافق على قرار الرئيس.. تعرف عليه

شاهد.. ترمب يسخر من إعلامية بالبيت الأبيض

الصفحة الأخيرة

شاهد.. ترمب يسخر من إعلامية بالبيت الأبيض
شاهد.. ترمب يسخر من إعلامية بالبيت الأبيض

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

مصرع سيدة و أبنائها في انهيار عقار

#

واشنطن تحذّر طهران من أي هجوم ضد أمريكيين في العراق

#

لهذا السبب وصف ترمب موظفة البيت الأبيض بـ "الكلبة"

#

اغتيال عالمين فلسطينيين في ظروف غامضة بالجزائر

البيت الأبيض

اهانة

صحفية

ترمب

حديقة الورود

تعرضت الإعلامية Cecilia Vega العاملة بشبكة ABC التلفزيونية الأميركية، لإهانة مزدوجة علي يد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمام إعلاميين بالعشرات حضروا أمس مؤتمرا صحفيا أقامه في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

إحراج ترمب للصحفية " فيغا"جاء أثناء الإعلان عن تفاصيل توقيع اتفاقية NAFTA التجارية مع المكسيك وكندا .

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله علي منصات التواصل الاجتماعي  لحظة اختياره لها لتطرح سؤالا عليه، فوجه كلامه لمن حوله، وقال بصوت مسموع: "يبدو أنها صدمت من اختياري لها" مثيرا ضحكهم، فصححت "فيغا" الموقف وقالت: "لا أعتقد أني كذلك شكراً سيدي الرئيس"، فرد بإهانة ثانية وقال: "حسنًا، أعرف أنك لا تعتقدين، أنتِ لا تعتقدين على الإطلاق".

وكان سؤالها حول المرشح للمحكمة العليا حالياً، بريت كافانو، فاعترضها ترمب وقال: "أنا لا أرى هنا في الأوراق أي خاص بكافانو" في إشارة إلى أن المفترض بها توجيه أسئلة خاصة باتفاقية التجارة، إلا أنها ردت على اعتراضه بعد انتهاء المؤتمر، بتغريدة في حسابها علي تويتر : "مؤتمر صحفي يعني أن بإمكانك أن تسأل ما تريد".
الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «أزارو» في قائمة منتخب المغرب لمباراتي جزر القمر
» شركاء من أجل الشفافية يبحث دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
» "التحرش الجنسي" وراء حجب جائزة نوبل للأدب
» شاهد.. ترمب يسخر من إعلامية بالبيت الأبيض
» تدهور حالة تركى آل الشيخ تعرف على السبب
» قاتل جدته بالهرم: "المخدرات السبب"
» حقيقة زيادة رسوم الزواج
» كشك بمليون و400 ألف فى مدينة الشروق
» سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية قرب غزة
» شاهد.. مظهر جديد لفنان شهير يثير الجدل
» 10 سنوات لشقيق "جولن"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:44 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك