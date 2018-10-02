الأعلى للإعلام يوقف مرتضى منصور

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مرتضى منصور

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المجلس الاعلى للاعلام

أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قرارًا بمنع ظهور المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى جميع وسائل الإعلام، دون تحديد موعد لعودته مجددًا.


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