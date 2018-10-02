فيديو نادر للسادات والملك فيصل على "خط بارليف"

عبد القادر وحيد
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو نادر يظهر قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات وخادم الحرمين الشريفين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بزيارة قناة السويس وخط بارليف بعد تحطيمه فى حرب أكتوبر المجيدة.
ويظهر مقطع الفيديو الرئيس السادات والملك فيصل وهما يقومان بالسير على كوبري يصل ضفتي القناة حتى وصلا إلى خط بارليف الذي تحطم تحت أقدام جنود الجيش المصرى فى معركة أكتوبر، التي أعادت الكرامة للأمة المصرية.
الفيديو:
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