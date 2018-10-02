» «أزارو» في قائمة منتخب المغرب لمباراتي جزر القمر

أمير سعد
استدعى الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، 26 لاعبًا في قائمة أسود الأطلسي، استعدادًا لخوض مباراتين ضد جزر القمر، خلال أكتوبر الجاري، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.
وجاء على رأس القائمة وليد أزارو مهاجم وهداف النادي الأهلي.
وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:
حراس المرمى: منير المحمدي (مالاجا الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي).
خط الدفاع: نايف أكرد (ديجون الفرنسي)، مروان دا كوستا (إسطنبول باشاكشهر التركي)، نبيل درار (فنربخشه التركي)، أشرف حكيمي (دورتموند الألماني)، مروان سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي)، حمزة منديل (شالكه الألماني)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي).
خط الوسط: كريم الأحمدي (الاتحاد السعودي)، يوسف آيت بناصر (موناكو الفرنسي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، يونس بلهندة (جالطة سراي التركي)، مبارك بوصوفة (بدون فريق)، سفيان أمرابط (كلوب بروج البلجيكي)، المهدي بوربيعة ( ساسولو الإيطالي)، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، صلاح الدين السعيدي (الوداد البيضاوي).
خط الهجوم: نور الدين أمرابط (النصر السعودي)، خالد بوطيب (مالطيا سبور التركي)، يوسف نصيري (ليجانيس الإسباني)، أيوب الكعبي (هيبي سي.إف.إف.سي الصيني)، وليد أزارو (الأهلي المصري)، إسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي)، عبد الإله الحافيظي (الرجاء البيضاوي).
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