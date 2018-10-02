  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:37 م
بحث متقدم
تسمم تلاميذ بني سويف

ارتفاع حالات تسمم تلاميذ الدقهلية إلى 21 طالبًا

مدحت شلبي

أول تعليق لـ«مدحت شلبي» على قرار إيقافه

الرئيس السيسي

السيسي يوضح: لماذا رفضت "التجارب السريرية"؟

الاهلى

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

فيديو نادر للسادات والملك فيصل علي " خط بارليف"

فيديو نادر للسادات والملك فيصل على "خط بارليف"

مدحت شلبي

وقف برنامج مدحت شلبى 15 يومًا

براءة "سيد مشاغب" و8 اخرون من تهمة الاعتداء على رئيس الزمالك

براءة سيد مشاغب فى قضية "وايت نايتس"

المستشار مرتضى منصور

الأعلى للإعلام يوقف مرتضى منصور

تخصيص جزء من ضرائب السجائر للتأمين الصحة

"المالية" تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر

السيسي

البرلمان يوافق على قرار الرئيس.. تعرف عليه

«أزارو» في قائمة منتخب المغرب لمباراتي جزر القمر

الرياضة

ازارو
ازارو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الكاميرون تتعادل إيجابيًا مع جزر القمر

#

مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»

#

لحية "صلاح" تضعه في قائمة الأفضل عالميا

#

نجاة نائب رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال

المصريون

المغرب،

الاهلى

أزارو

استدعى الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، 26 لاعبًا في قائمة أسود الأطلسي، استعدادًا لخوض مباراتين ضد جزر القمر، خلال أكتوبر الجاري، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاء على رأس القائمة وليد أزارو مهاجم وهداف النادي الأهلي.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراس المرمى: منير المحمدي (مالاجا الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي).

خط الدفاع: نايف أكرد (ديجون الفرنسي)، مروان دا كوستا (إسطنبول باشاكشهر التركي)، نبيل درار (فنربخشه التركي)، أشرف حكيمي (دورتموند الألماني)، مروان سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي)، حمزة منديل (شالكه الألماني)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي).

خط الوسط: كريم الأحمدي (الاتحاد السعودي)، يوسف آيت بناصر (موناكو الفرنسي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، يونس بلهندة (جالطة سراي التركي)، مبارك بوصوفة (بدون فريق)، سفيان أمرابط (كلوب بروج البلجيكي)، المهدي بوربيعة ( ساسولو الإيطالي)، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، صلاح الدين السعيدي (الوداد البيضاوي).

خط الهجوم: نور الدين أمرابط (النصر السعودي)، خالد بوطيب (مالطيا سبور التركي)، يوسف نصيري (ليجانيس الإسباني)، أيوب الكعبي (هيبي سي.إف.إف.سي الصيني)، وليد أزارو (الأهلي المصري)، إسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي)، عبد الإله الحافيظي (الرجاء البيضاوي).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «أزارو» في قائمة منتخب المغرب لمباراتي جزر القمر
» شركاء من أجل الشفافية يبحث دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
» "التحرش الجنسي" وراء حجب جائزة نوبل للأدب
» شاهد.. ترمب يسخر من إعلامية بالبيت الأبيض
» تدهور حالة تركى آل الشيخ تعرف على السبب
» قاتل جدته بالهرم: "المخدرات السبب"
» حقيقة زيادة رسوم الزواج
» كشك بمليون و400 ألف فى مدينة الشروق
» سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية قرب غزة
» شاهد.. مظهر جديد لفنان شهير يثير الجدل
» 10 سنوات لشقيق "جولن"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:44 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك