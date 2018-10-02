ارتفاع حالات تسمم تلاميذ الدقهلية إلى 21 طالبًا

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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ارتفع عدد حالات الاشتباه في التسمم الغذائي لتلاميذ مدرسة ميت سويد بمركز بنى عبيد إلى 21 تلميذًا، وحالتهم مستقرة وتلقوا الإسعافات اللازمة فور نقلهم للمستشفى.

وكانت محافظة الدقهلية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مستشفى دكرنس استقبل 15 طفلًا من المصابين نتيجة تناولهم "الترمس" من أحد الباعة الجائلين أمام المدرسة.

وقد أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، فى بيان له، متابعة تطورات الموقف أول بأول، مع الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، والقيادات المعنية بالمحافظة، كما شدد على أهمية إزالة الباعة الجائلين فورًا من محيط جميع مدارس المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، إنه أعطى لرؤساء المدن الصلاحيات المخولة لهم حتى يتسنى لهم اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة حالات التسيب التى قد تؤدى إلى وقوع حوادث مختلفة ومنها الإصابة بما يمكن اعتباره تسممًا غذائيًا نتيجة تناول أكلات فاسدة.

كما شدد المحافظ، على قيام مديرية الصحة بالتفتيش اليومى على المطاعم ومقدمى الخدمات فى مجال الغذاء.



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