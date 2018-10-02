  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
القومية للأسمنت (أرشيفية)

«القومية للأسمنت» تعلن التصفية نهائيًا

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

إسرائيليون في طابا

تصرفات لا أخلاقية للإسرائيليين بسيناء

النائب العام المستشار نبيل صادق

النائب العام يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

بحيرة المنزلة (أرشيفية)

هل باعت مصر بحيرة المنزلة لدولة عربية؟

أرشيفية

الرئيس الأسبق: انقلاب وشيك في إيران

الزمالك

حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك وحرمانه من القيد

تسمم تلاميذ بني سويف

ارتفاع حالات تسمم تلاميذ الدقهلية إلى 21 طالبًا

الاهلى

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

مرتضى منصور

هذا القرار بداية تراجع «الكاف» عن عقوبة «مرتضى»

لأول مرة.. كيف تنجب ذكرًا أو أنثى؟

الصفحة الأخيرة

علاج
العلاج

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

مسلمة بمجلس الشيوخ الأسترالى لأول مرة فى التاريخ

#

للمرة الأولى بعد تعثر.. بدأ تشغيل المدارس اليابانية

#

لأول مرة .. عبدالله السعيد يكشف مفاجأة عن توقيعه للزمالك

#

صحيفة إسرائيلية تدافع عن المصريين الحاضرين ذكرى «التأسيس»

علاج

ذكر انثي

الزوج الزوجة

كشف مجموعة أطباء مصريين عن علاج جديد يحدد نوع الجنين ذكرًا أو أنثي من خلال اختراع نوع من الكبسولات تعطي للزوج والزوجة بطريقة معينة.

الاكتشاف العظيم هكذا يسميه، الدكتور أحمد عبدالعظيم، في تصريحه لـ"المصريون"، حيث قال إن هذه الكبسولات يأخذها الرجل والزوجة قبل حالات الجماع.

وأكد "عبدالعظيم"، أنه لأول مرة في تاريخ البشرية يتم اكتشاف الآلية التي يتم بها اختيار جنس الجنين منذ بداية الخليقة، وليس هذا وحسب، بل وكيفية علاج تكيس المبيضين، وعلاج العقم غير معروف السبب، والذي أصبح الآن معروف السبب، وبناءً على ذلك تم اختراع علاج "بيبي لاف ميل" كبسولات والحصول على براءة اختراع مصرية 2016، وعالمية من جنيف بسويسرا 2018.

وأضاف "عبدالعظيم"، أن قوة الاكتشاف تأتي من حجم الشريحة المستفيدة حول العالم، حيث إنه لا يوجد له منافس طبي، وهذه أقوى جدوى اقتصادية للاكتشاف.

وكشف الطبيب عن بعض الأرقام على مستوى العالم الخاصة بهذا العلاج:

توفير علاج للعقم غير معروف السبب والذي يعاني منه 550 مليون زوج وزوجة حول العالم.

توفير علاج لمرض تكيس المبيضين والذي لا يوجد له علاج حتى الآن على مستوى العالم وتعاني منه نساء العالم بنسبة تتراوح من 60 إلى 80% .

طريقة جديدة ومبتكرة ورخيصة ومضمونة لاختيار  جنس الجنين بنسبة نجاح 99.1% إن شاء الله  وهناك حالات كثيرة مسجلة إلى هذا اليوم.

وهذا الجانب من العلاج يستهدف أغلب سكان العالم ويحمل أملًا جديدًا للبشرية .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا القرار بداية تراجع «الكاف» عن عقوبة «مرتضى»
» الحكم بالإعدام على متهم بسبب "ركنة السيارة"
» الزمالك ممنوع من خوض مباريات على ملعبه
» استعدادات غير مسبوقة بإسرائيل منذ حرب 1967
» الإعلان عن مبادرة جديدة لحل أزمة ليبيا السياسية
» أول تعليق لـ«مدحت شلبي» على قرار إيقافه
» القبض على الباعة الجائلين بعد تسمم تلاميذ الدقهلية
» «أزارو» في قائمة منتخب المغرب لمباراتي جزر القمر
» شركاء من أجل الشفافية يبحث دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
» فيديو نادر للسادات والملك فيصل على "خط بارليف"
» "التحرش الجنسي" وراء حجب جائزة نوبل للأدب

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:14 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك