  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
القومية للأسمنت (أرشيفية)

«القومية للأسمنت» تعلن التصفية نهائيًا

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

إسرائيليون في طابا

تصرفات لا أخلاقية للإسرائيليين بسيناء

النائب العام المستشار نبيل صادق

النائب العام يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

بحيرة المنزلة (أرشيفية)

هل باعت مصر بحيرة المنزلة لدولة عربية؟

أرشيفية

الرئيس الأسبق: انقلاب وشيك في إيران

الزمالك

حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك وحرمانه من القيد

تسمم تلاميذ بني سويف

ارتفاع حالات تسمم تلاميذ الدقهلية إلى 21 طالبًا

الاهلى

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

مرتضى منصور

هذا القرار بداية تراجع «الكاف» عن عقوبة «مرتضى»

«ميدو»:

هذا القرار بداية تراجع «الكاف» عن عقوبة «مرتضى»

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

#

أول تعليق لرئيس "كاف" على إيقاف مرتضى منصور

#

أزمة مرتضى منصور و«الكاف» تصل لـ«الفيفا»

#

وزير النقل يعلن موعد زيادة تذاكر السكك الحديدية

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

أبدى أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك السابق والمحلل الحالي في قناة "بيراميدز"، رضاءه عن قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع رئيس القلعة البيضاء من الظهور في كافة وسائل الإعلام بسبب تجاوزاته وهجومه على الآخرين.

وكتب «ميدو»، عبر صفحته الشخصية على موقع «تويتر»: «قرار منع الظهور الإعلامي هو بداية تمهيد الطريق لتخفيف عقوبة رئيس نادي الزمالك وإنهاء الأمور بشكل ودي».

وأضاف: «عدم ظهور رئيس الزمالك إعلاميًا هو أفضل شيء ممكن أن يحدث له في هذه الفترة وبالتأكيد أفضل شيء ممكن أن يحدث لفريق الزمالك في مشواره المحلي والعربي.. #الزمالك».

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد أصدر قرارًا منذ أيام بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا القرار بداية تراجع «الكاف» عن عقوبة «مرتضى»
» الحكم بالإعدام على متهم بسبب "ركنة السيارة"
» الزمالك ممنوع من خوض مباريات على ملعبه
» استعدادات غير مسبوقة بإسرائيل منذ حرب 1967
» الإعلان عن مبادرة جديدة لحل أزمة ليبيا السياسية
» أول تعليق لـ«مدحت شلبي» على قرار إيقافه
» القبض على الباعة الجائلين بعد تسمم تلاميذ الدقهلية
» «أزارو» في قائمة منتخب المغرب لمباراتي جزر القمر
» شركاء من أجل الشفافية يبحث دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
» فيديو نادر للسادات والملك فيصل على "خط بارليف"
» "التحرش الجنسي" وراء حجب جائزة نوبل للأدب

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:14 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك