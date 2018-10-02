هل باعت مصر بحيرة المنزلة لدولة عربية؟

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ردت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على ما أثير مؤخرًا، بمواقع إلكترونية وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن عزمها بيع بحيرة المنزلة إحدى أكبر بحيراتها الطبيعية لدولة عربية.

وأفاد بيان صادر على المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بأنه "فى ضوء ما تم تداوله من أنباء عن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تلك الأنباء".

وقال البيان إن "بحيرة المنزلة ملك للدولة وللشعب المصري، ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أية دولة أخرى".

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إزالة كافة التعديات بالبحيرة واستردادها وفتحها أمام الصيد الحر كمصدر طبيعي للأسماك، مشيرةً إلى أن عمليات التطهير والتطوير التي تجرى للبحيرة تتم لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة، وستعود بالنفع على الدولة بأكملها.

وتابعت الوزارة: أن "مشروع تطوير بحيرة المنزلة يستهدف في الأساس تطهير وتعميق وتجديد المياه للمساعدة في استزراع أنواع جديدة، وزيادة الإنتاج السمكي وبجودة عالية وذلك لصالح جميع المقيمين في المنزلة وكافة المحافظات التي تطل على البحيرة والتي ستستفيد من عملية التطهير، وسيعود كل ذلك بالنفع للصيادين".

وخلال الساعات الماضية، تواترت أنباء عبر مواقع إخبارية محلية على الإنترنت عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية؛ ما أثار موجة استياء على منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد.


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