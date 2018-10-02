» الزمالك ممنوع من خوض مباريات على ملعبه

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كرة اليد

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد، قرارًا بتأجيل مباريات نادي الزمالك، والتي تقام على ملعبه بميت عقبة، تنفيذًا لقرار اللجنة الأوليمبية المصرية بعدم إقامة مباريات على ملعب الفريق الأبيض.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، قد أصدر قرارًا بمنع حضور مرتضى منصور لمباريات الفريق الأبيض في جميع الألعاب، وعدم إقامة المباريات على ملاعب نادي الزمالك، وتم إخطار جميع الاتحادات بتنفيذ القرار.

وأرسل اتحاد اليد الخطاب الرسمي إلى نادي الزمالك؛ يفيد بتأجيل جميع المباريات المقرر إقامتها على ملاعب الزمالك على أن تقام المباريات خارج ملعبه في نفس موعدها دون تأجيل.



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