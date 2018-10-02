» الحكم بالإعدام على متهم بسبب "ركنة السيارة"

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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الإعدام لمسجل خطر قتل جاره بسبب معاكسة فتاة

الإعدام

قتل

مشاجرة

الجنايات

علي النمر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل جاره في مشاجرة بينهما في البساتين على ركنة سيارة، صدر الحكم برئاسة المستشار علي النمر، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم، وطارق خميس وأيمن فرحات.


ووجهت النيابة العامة للمتهم، عماد  جمال محمد 37 سنة "سائق"، تهمة  القتل العمد مع سبق الإصرار.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، أسفر عنها طعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" في صدر  المجني عليه، وتوفى في الحال،  وتم القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، بسبب ركنة سيارة المجني عليه أمام  منزل المتهم.



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